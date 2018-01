Guilherme é indiciado por homicídio O atacante do Corinthians, Guilherme de Cássio Alves, prestou depoimento na sexta-feira no 4º Distrito Policial de Marília (450 Km de São Paulo) sobre o acidente em que se envolveu no dia 5 de outubro na rodovia que liga Marília a Assis, em que morreram duas pessoas e uma ficou gravemente ferida. O depoimento de Guilherme era o mais esperado e aconteceu bem cedo, sem a presença da imprensa, conforme pediu o advogado Sérgio Alvarenga, que acompanhou o atleta. Ele chegou de São Paulo às 8 horas e já foi atendido pelo delegado Wilson Frazão, retornando à Capital logo em seguida. A informação é de que Guilherme não vai passar o reveillon na cidade e que estará numa praia do litoral paulista com familiares. O delegado Frazão disse que Guilherme admitiu ter passado em dois bares de Marília na madrugada do dia 5 de outubro e depois foi a uma boate, onde encontrou as quatro mulheres que estavam no carro BMW e mais três amigos. Admitiu que tomou "uma dose" de uísque, mas garantiu que não estava bêbado. Justificou o acidente, dizendo que estava em baixa velocidade quando viu um caminhão à sua frente e foi obrigado a sair para a pista da esquerda, entrando na contramão. Guilherme não passou por exame toxicológico porque o amigo dele, Fabiano Travain Pardo, assumiu que estava ao volante da BMW. "Como não fez o exame de dosagem alcoólica, não há provas de que Guilherme estava embriagado", afirmou o delegado Frazão. Ele indiciou o atleta por "homicídio culposo" - quando não há intenção de matar - pelas mortes de Marcelo Aparecido de Souza, de 32 anos e a sogra dele, Benedita Fossaluza, de 70 anos. A pena neste caso é de 2 a 4 anos de prisão. Ele também foi indiciado por lesões corporais em mais cinco pessoas, inclusive Rosilene Fossaluza de Souza, de 32 anos (esposa de Marcelo) que ficou gravemente ferida. A pena por lesões corporais é de seis meses a dois anos de reclusão. As mulheres que estavam no carro afirmaram em depoimento que todos tinham ingerido muita bebida alcoólica e também entraram com ação contra o jogador pedindo indenização por causa dos ferimentos sofridos no acidente. MENTIRA - Rosilene Fossaluza de Souza, que ainda se recupera do acidente, disse hoje que não havia caminhão nenhum na outra pista. Eram apenas os dois carros: o de Guilherme, que vinha em alta velocidade e invadiu a pista contrária, passando por cima dos obstáculos de concreto que existem no local e o Escort, que era dirigido pelo marido dela. "Foi tudo muito rápido e ele bateu em cheio no nosso carro", afirmou. Uma van com familiares de Rosilene, que estava logo atrás (eles iam para uma festa de casamento no Paraná) foi o único veículo mais próximo. As testemunhas confirmaram no inquérito que a BMW estava em alta velocidade e que não havia nenhum caminhão atrapalhando o motorista. Rosilene sofreu três cirurgias, extirpou um baço, tem dez pinos numa das pernas e ainda não consegue se locomover. Fica sentada numa cama e depende dos parentes para tudo. Ela vai começar a fazer fisioterapia, mas não tem previsão de quando voltará a andar. Rosilene perdeu o marido e a mãe no acidente e ficou com uma filha de 5 anos para criar. O advogado dela, Sérgio Hermínio de Jesus, já entrou com ação indenizatória contra Guilherme, mas não quis falar em valores. "Isso será discutido em juízo", afirmou.