Guilherme e Jô treinam com bola e podem enfrentar o Atlético-PR

Os atacantes Guilherme e Jô treinaram com bola normalmente nesta quarta-feira e podem reforçar o Atlético Mineiro na partida de domingo, contra o Atlético-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba.

Guilherme e Jô vinham preocupando o departamento médico nos últimos dias. Jô sentiu dores no joelho direito na partida contra o Internacional, na quarta-feira passada, ainda pela Copa Libertadores. Guilherme foi descartado de última hora daquela partida e nem viajou com o grupo para enfrentar o Fluminense, pelo Brasileirão, em Brasília, no domingo.

Na reapresentação do grupo, na segunda-feira, Guilherme chegou a ir a campo, mas logo deixou o gramado e foi para a academia, onde deu sequência ao trabalho de recondicionamento físico. Jô só prosseguiu com o tratamento. Nesta quarta, a dupla mostrou estar recuperada dos problemas físicos ao treinar normalmente.

Marcos Rocha, contudo, segue afastado. O lateral-direito ainda se recupera de um estiramento na panturrilha esquerda e continua em tratamento.