Guilherme e Leandro Donizete são poupados no Atlético Mineiro

BELO HORIZONTE - O técnico do Atlético Mineiro, Paulo Autuori, teve duas más notícias nesta quinta-feira. Às vésperas do início do Brasileirão, o volante Leandro Donizete e o atacante Guilherme sentiram dores musculares antes do treino e acabaram sendo poupados. O departamento médico não deu detalhes sobre os problemas físicas da dupla.

Donizete e Guilherme vem sendo titulares garantidos do treinador e são esperados para a estreia do Atlético no Brasileiro, contra o Corinthians, domingo, em Uberlândia. Autuori não esboçou quais serão os substitutos caso os dois jogadores não tenham condições de jogo no fim de semana.

A boa notícia é que Réver fez mais um treino com bola nesta quinta, sem reclamar de qualquer sinal de dor. O zagueiro se recuperou recentemente de uma cirurgia no tornozelo direito e mostrou disposição para a abertura do campeonato.

"Preparado a gente tem que estar sempre. Falta ainda um pouco na parte física, mas, no dia a dia, ao longo dessa semana, estamos aprimorando a parte física, então, espero estar totalmente 100% para que eu possa estar à disposição do Paulo [Autuori] contra o Corinthians", declarou o zagueiro.

Aliviado, Réver comemora o retorno aos gramados. "Estou muito feliz pela recuperação ter sido rápida, em menos que os 90 dias que foram programados. Claro que demorou muito para mim esses pouco mais de 50 dias que se passaram, mas estou feliz por estar voltando e fazendo o que gosto, que é jogar futebol", afirmou.