Guilherme é o novo reforço do Cruzeiro Atual campeão brasileiro, o Cruzeiro continua se reforçando para 2004. Neste sábado, o clube acertou a contratação do atacante Guilherme, ídolo do arqui-rival Atlético. O time dirigido pelo técnico Vanderlei Luxemburgo quer ter um poder ofensivo dos mais fortes para esta temporada. Já contratou o atacante Lima, do Coritiba, e trouxe Jussiê, revelado no clube, de volta do Japão. O Cruzeiro quer mais e corre atrás de Rivaldo.