Guilherme está perto do 100º gol O atacante Guilherme, do Atlético-MG, que busca o 100º gol com a camisa do clube no clássico de sábado, contra o Cruzeiro, disse nesta quinta-feira que, embora o Alvinegro venha de três vitórias seguidas, ainda não pode se considerar recuperado da má fase iniciada junto com a temporada. "Pela qualidade técnica que temos, ainda estamos longe do futebol que poderíamos estar apresentando." Para o atacante, as vitórias sobre Paraná e Juventude-RS, pela Copa Sul-Minas, foram conseguidas "no sufoco". Na partida de quarta-feira à noite contra o Juventude do Mato Grosso, em Belo Horizonte, na qual os mineiros venceram por 2 a 0 e garantiram vaga na próxima fase da Copa do Brasil, Guilherme entende que o time apresentou falhas, mesmo com a vantagem no placar. "No primeiro tempo deixamos eles jogarem e, na etapa final, perdemos muitos gols", afirmou o atacante, ele próprio alvo de críticas de torcedores por sua atuação e pela falta de gols. Apesar da constatação de que o Atlético ainda tem muito o que evoluir, este ano, Guilherme entende que o jogo do fim de semana com o Cruzeiro - líder invicto e isolado da Sul-Minas, com 16 pontos - será de igual para igual. "Clássico é sempre assim." O técnico Levir Culpi terá time completo contra o Cruzeiro.