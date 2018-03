Guilherme marca 3 e Atlético empata Numa partida disputada e com muitos gols, Vasco e Atético Mineiro empataram nesta quarta-feira à noite, por 3 a 3, no Estádio Castelão, em Fortaleza, na estréia das duas equipes na Copa dos Campeões. O time mineiro só conseguiu o empate no fim do segundo tempo, numa cobrança de pênalti. Aos 7 minutos, o meia Djair recuou uma bola no meio campo, Erlon falhou e o atacante Souza roubou a bola. O jogador entrou na área e na saída do goleiro Edmar, tocou por cima inaugurando o placar. Aos 14 minutos o meia Ramón cobrou falta, marcando o segundo gol do Vasco. Somente depois dos gols vascaínos o Atlético Mineiro acordou na partida. Aos 16 minutos, o atacante Marques recebeu passe dentro dá área e sem ângulo chutou na rede pelo lado de fora. Aos 27 minutos, o atacante Guilherme percebeu o goleiro adiantado e chutou da meia lua por cobertura. A bola bateu no travessão, bateu em Hélton e entrou. No segundo empo, a partida continuou disputada com as equipes perdendo boas chances. Aos 21 minutos, o meia Léo Lima cruzou, Souza ajeitou de cabeça e Ramón marcou seu segundo gol no jogo. Aos 32 minutos, contra-ataque do Atlético Mineiro, o atacante Renaldo recebeu lançamento e na saída de Hélton, tocou para Guilherme, que chutou para marcar seu segundo gol. Aos 42 minutos, Léo Lima driblou o goleiro Edmar na entrada da área e chutou no travessão. Aos 44 minutos, o volante Ricardo Bóvio fez pênalti em Renaldo. Guilherme cobrou e Hélton defendeu, no rebote o goleiro defendeu de novo, mas no terceiro chute o atacante empatou a partida.