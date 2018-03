Guilherme marca e Corinthians vence jogo-treino contra o Atibaia

O elenco do Corinthians se reapresentou na manhã desta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, após a vitória por 1 a 0 sobre o São Bento, no sábado, em Sorocaba. Enquanto os titulares fizeram trabalho de recondicionamento físico, os reservas foram para o gramado e derrotaram o Atibaia, time da Série A3 do Campeonato Paulista, por 1 a 0, com gol do atacante Guilherme.

A equipe que iniciou o jogo-treino foi formada por Caíque; Léo Príncipe, Pedro Henrique, Vilson e Marciel; Paulo Roberto, Camacho, Marquinhos Gabriel, Guilherme e Bruno Paulo; Romero. Da formação, o único atleta não inscrito no Paulistão é Bruno Paulo. Ele substitui Léo Jabá, que está com a seleção brasileira sub-20.

O primeiro tempo acabou sem gols. Na segunda etapa, o técnico Fábio Carille fez três mudanças na equipe. Ele tirou Camacho, Marquinhos Gabriel e Romero, para as entradas de Cristian, Rodrigo Figueiredo e Luidy, respectivamente. Durante a segunda etapa, Warian entrou na vaga de Paulo Roberto. Dos que ficaram no banco, Mendoza foi o único que não participou da atividade.

O gol da vitória só saiu na parte final da atividade. Após saída de bola errada da defesa do Atibaia, Guilherme aproveitou e mandou para as redes. Matheus Vidotto, recuperado de lesão no tornozelo, participou de um treino específico para goleiros no campo ao lado, junto com Diego, da base. Walter segue sua recuperação de uma lesão no tórax.

O Corinthians viaja na segunda-feira pela manhã para Poços de Caldas, local da partida contra a Caldense, quarta-feira, pela Copa do Brasil. Para esse jogo, Carille deseja contar com força máxima, mas ainda aguarda resultado dos exames dos atletas para saber se todos têm condições de atuar. Vale lembrar, que pelo novo regulamento da Copa do Brasil, a primeira e segunda fase da competição serão realizadas em jogo único, com o time visitante tendo a vantagem de jogar pelo empate.

Ainda nesta segunda-feira, o meia Jadson vai assinar contrato com o Corinthians e ser confirmado pelo clube como reforço para os próximos dois anos.