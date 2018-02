Guilherme Nunes estreia em clássico e amplia aposta de Jair na base do Santos

A falta de recursos para buscar reforços e a mística santista de formar jogadores de qualidade nas divisões de base têm levado o técnico Jair Ventura a reforçar a aposta no uso de promessas no Campeonato Paulista. O último deles foi o meia Guilherme Nunes, que participou do clássico de domingo com o São Paulo no Morumbi.

O jovem, de 19 anos, foi um dos destaques da campanha do time na Copa São Paulo de Futebol Júnior, competição em que a equipe caiu nas quartas de final. E após ser relacionado para os duelos com Ferroviária e Santo André, substituiu o colombiano Jonathan Copete aos 34 minutos do segundo tempo do clássico. "O Guilherme entrou, era um jogador que ainda não havia jogado com a gente e isso mostra não apenas a força do grupo, mas também a força da nossa base", afirmou Jair.

Nesta edição do Paulistão, os clubes podem inscrever jogadores em uma lista principal, restrita a 26 nomes, e outra com jovens da base. Nesta última relação, o Santos já incluiu dez nomes. E Guilherme Nunes foi o quinto dessa relação a receber uma chance com Jair Ventura nas oito partidas que o time fez no Estadual.

Arthur Gomes foi quem mais jogou. Escolhido para substituir Bruno Henrique na estreia no Paulistão, ele marcou dois gols na vitória por 3 a 0 sobre o Linense, também sendo usado nas sete partidas seguintes da equipe, ainda que tenha perdido a condição de titular para os jogos contra Santo André e São Paulo.

O atacante Rodrygo recebeu cinco oportunidades de Jair no Santos, entre a segunda e a sexta rodadas do Paulistão. E já marcou duas vezes nos minutos finais, dando a vitória contra a Ponte Preta e sendo o responsável pelo empate com o Ituano. O zagueiro Robson Bambu disputou dois jogos, um deles, contra o Ituano, como titular. E mesmo com apenas 16 anos, o atacante Yuri Alberto também entrou em campo duas vezes.

Outros cinco jogadores esperam seguir o caminho de Guilherme Nunes nos próximos compromissos do Santos no Paulistão. São os casos do lateral Emerson, do zagueiro Matheus Guedes e dos meio-campistas Lucas Lourenço, Victor Yan e Gabriel Calabres. "Usamos 26 jogadores, quase três times, e eu tenho que olhar porque cheguei agora", disse Jair.

No triunfo sobre o São Paulo no domingo, o Santos terminou o jogo com oito jogadores formados nas divisões de base do clube - Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique, Alison, Léo Cittadini, Guilherme, Arthur Gomes e Gabriel Barbosa -, com Vanderlei, Jean Mota e Vecchio sendo as exceções. Além disso, Vladimir, Robson Bambu, Caju, Yuri Alberto e Rodrygo acompanharam a vitória do banco de reservas.

"Os meninos foram muito valentes. O Santos acabou o jogo com oito meninos oriundos da base na casa do São Paulo. É algo que tem de ser ressaltado", celebrou o treinador santista.