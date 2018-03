Guilherme paga indenização por acidente O atacante Guilherme, do Atlético-MG, pagou R$ 350 mil a Rosilene Fossaluza, viúva de Marcelo Aparecido de Souza, como primeira indenização por causa do acidente de trânsito que o jogador provocou em outubro, no qual Marcelo morreu depois que o Escort em que viajava foi atingido pela BMW do atleta. O acordo para encerrar ação judicial foi homologado nesta terça-feira em audiência na 1ª Vara Cível do Fórum de Marília. No acidente, morreu também Maria Benedita Fossaluza, mãe de Rosilene. Segundo o advogado Jackson Costa Rodrigues, defensor de Rosilene, o jogador também irá pagar todo o tratamento de saúde e as cirurgias plásticas a que ela for submetida. Ainda existem dois processos com pedido de indenização contra Guilherme. Um em nome da mãe de Marcelo de Souza e outra em nome dos filhos de Maria Benedita Fossaluza.