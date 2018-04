Guilherme pode voltar ao Atlético-MG no Brasileirão Enquanto o Atlético Mineiro dá os passos finais na sua preparação no México para o jogo de quinta-feira com o Tijuana pelas quartas de final da Copa Libertadores, os jogadores que permaneceram no Brasil treinam na Cidade do Galo. Entre eles, está Guilherme, que vive a expectativa de voltar a ficar à disposição do técnico Cuca.