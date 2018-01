Guilherme prevê jogo difícil em Caxias Para o atacante Guilherme, o jogo deste domingo contra o Juventude, em Caxias do Sul, será tão difícil para o Botafogo quanto o disputado no meio de semana contra o Atlético-PR, na Arena da Baixada ? derrota por 2 a 0. Ele tem a receita para a equipe alvinegra voltar a vencer. ?O Botafogo tem que marcar e atacar com a mesma intensidade do adversário. Não pode relaxar, nem entrar em campo desatento. O Juventude vai pressionar e temos que responder à altura?, declarou Guilherme, acreditando que é pequena a chance de a equipe voltar a atuar mal. ?O Botafogo vai arrumar alguma maneira de conseguir um bom resultado amanhã. O grupo tem qualidade e já provou isso?, afirmou.