Guilherme quer ficar no Atlético-MG O atacante Guilherme, que estava emprestado e disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Corinthians, se apresentou hoje à tarde no CT de Vespasiano e disse que pretende continuar no Atlético-MG para a disputa da temporada de 2003. A diretoria do Galo já iniciou negociações para que o jogador permaneça no grupo alvinegro. Guilherme se reuniu pela manhã com o presidente do Conselho Deliberativo, Alexandre Kalil. Para permanecer no Atlético, o atacante terá de aceitar uma redução de salários, adaptando-se à política salarial do clube mineiro, que desde o ano passado estabeleceu um teto máximo de R$ 50 mil para os vencimentos dos atletas. "Acredito que não vai ter problema nenhum e na semana que vem me apresento para ficar em definitivo com o grupo", disse Guilherme, que afirma ter feito contatos com outros clubes, mas seu pensamento é permanecer no Galo. Ele foi liberado esta semana pelos dirigentes para resolver problemas particulares. Contudo, uma nova reunião entre Kalil e o jogador está prevista para a próxima quarta-feira. "Quero resolver o quanto antes para treinar e poder estrear". Guilherme não está preocupado com possível recepção negativa por parte da torcida atleticana. "Estou tranqüilo. Desde a minha saída ninguém fez gols como eu fiz aqui". O atacante, que fez 13 gols com a camisa do Timão no Brasileiro do ano passado, pediu para não ser mais emprestado.