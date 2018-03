Guilherme recebe proposta da França Principal artilheiro do Atlético-MG nos últimos anos, o atacante Guilherme disse nesta quarta-feira que recebeu uma proposta do futebol francês para deixar o clube mineiro. O jogador, porém, não revelou o nome do clube que estaria interessado em seu futebol. "Tem bastante gente atrás", avisou. A saída de Guilherme do Galo está sendo motivada pela decisão da diretoria de estabelecer um teto salarial de R$ 50 mil, o que representaria uma redução em seus vencimentos mensais. O atacante, porém, já disse que considera tal salário "excepcional" e ainda terá uma conversa com os dirigentes para tentar acertar sua permanência no clube. O atacante Marques também foi atingido pela medida, mas já sinalizou que poderá aceitar a redução salarial e permanecer no Galo. A permanência de Guilherme, no entanto, enfrenta certa resistência da torcida alvinegra.