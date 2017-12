Guilherme recupera posição no Botafogo Após três jogos sem vitórias, o técnico do Botafogo, Péricles Chamusca, devolveu ao atacante Guilherme a vaga de titular na equipe que enfrenta quarta-feira o Internacional, pela primeira rodada do returno do Campeonato Brasileiro, na Ilha do Governador. O treinador destacou a qualidade técnica e a experiência do atleta para justificar a decisão e a saída de Reinaldo do time. "O Guilherme vai entrar por causa das características do nosso adversário e pelo nosso momento", argumentou o técnico do Botafogo. "Estamos sob pressão, já que não vencemos há três jogos, vai ser um jogo de muita marcação e a presença de área e experiência de Guilherme podem ser fundamentais." Durante o treino de amanhã, Chamusca vai decidir qual quem será o substituto do meia Juca, contundido, e o esquema tático a ser utilizado contra o Internacional. Caso escolha pela formação 3-5-2 atuará Asprila. Se optar por jogar no 4-4-2, Diguinho ficará com a vaga.