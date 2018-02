Guilherme reencontra Fiel no Pacaembu O atacante Guilherme reencontrará neste domingo, às 18h, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians, pelo qual chegou à decisão na competição do ano passado. O atacante voltou ao Atlético marcando 18 gols em 16 jogos. É a sua melhor média desde quando foi contratado pela primeira vez, em 1999, superando até o desempenho no Brasileiro daquele ano, quando foi o artilheiro, com 28 gols. O Atlético-MG vai estrear enfrentando justamente a equipe que o eliminou da competição do ano passado. Para os mineiros, o jogo será cercado de atrativos e motivações. Os torcedores não esquecem a humilhante goleada por 6 a 2 em pleno Mineirão, pelas quartas-de-final em 2002. Leia mais no Jornal da Tarde