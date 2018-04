Guilherme Santos celebra primeira chance pelo Fluminense no Carioca

"No Fluminense a cobrança é muito grande, pois é um time de ponta. Eu me cobro muito. Então sempre dá aquele friozinho, mas nada demais, até porque eu tenho um pouquinho de estrada no futebol. Vou procurar fazer o simples, trabalhar na marcação e ajudar no que puder para poder fazer um bom jogo e ajudar a equipe", declarou.

Guilherme Santos chegou a ser titular na primeira partida da equipe no ano, ainda na pré-temporada, contra o Bayer Leverkusen, na Florida Cup. O crescimento de Giovanni, no entanto, minou as chances do jogador. Mas ele garante não ter perdido o ânimo e que seguiu trabalhando com a mesma dedicação.

"Estou tranquilo. A gente trabalha para estar pronto quando aparecerem as oportunidades. O treinador viu minha força de vontade, que eu venho trabalhando no dia-a-dia e me deu essa chance. É difícil ficar sem jogar, mas o importante é que a recompensa vem logo em seguida", comentou.