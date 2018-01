Guilherme se reintegra ao Atlético-MG O atacante Guilherme poderá ser o principal reforço do técnico Levir Culpi no jogo-treino que a equipe fará no sábado, contra o Uberlândia, às 15 horas, no Parque do Sabiá. A partida será a última antes da estréia no Campeonato Brasileiro, marcada para o dia 1º de agosto, no Mineirão, contra o Coritiba. O atacante, que serviu a Seleção Brasileira na Copa América, chegou nesta quarta-feira da Colômbia e se reintegrou ao grupo atleticano. Guilherme não conseguiu esconder a frustração pela eliminação da competição sul-americana, na derrota para Honduras. "Era um grupo jovem e o ambiente era excelente, a união estava ficando muito boa, o trabalho com o Felipão estava sendo excelente e infelizmente nós jogamos tudo por água abaixo. Isso é o mais triste de tudo", disse o atacante, que admitiu estar envergonhado. "Mas nós erramos trabalhando". "Tenho de tratar agora é do Atlético Mineiro. Agora eu estou trabalhando para o Atlético". Nesta quinta-feira, o clube lança o seu novo uniforme.