Guilherme treina, mas ainda é desfalque no Atlético-MG

Mesmo já treinando com bola, Guilherme ainda não está oficialmente liberado pelo departamento médico do clube. A participação no treino desta sexta-feira, inclusive, foi um teste para saber se ele ainda sente alguma dor. E, numa avaliação inicial, o atacante mostrou estar recuperado.

Assim, a previsão é de que Guilherme volte a ficar à disposição do técnico Cuca para o jogo do dia 27 de novembro, quando o Atlético-MG recebe o Botafogo na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), já pela penúltima rodada do campeonato.

Apesar de não contar com Guilherme nos últimos jogos, o Atlético-MG conseguiu uma boa arrancada e saiu do sufoco. Mesmo ainda correndo risco de rebaixamento, o time mineiro está numa situação mais tranquila: ocupa o 14ª lugar, com 42 pontos.