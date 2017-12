Guilherme vai jogar na Arábia Saudita O atacante Guilherme, do Atlético-MG, irá se transferir para o Itti-Had, da Arábia Saudita, segundo informou hoje a assessoria de imprensa do clube mineiro. Guilherme deverá assinar contrato de 10 meses e viaja no próximo final de semana para a cidade de Jedah, onde fará exames médicos. O Atlético não irá receber nenhuma quantia pela liberação do atacante. A diretoria alvinegra já havia dado permissão para que o jogador negociasse sua transferência, que foi decidida durante reunião entre o presidente do clube, Ricardo Guimarães, o jogador, seu pai, Virgílio Alves, e seu irmão, Virgílio Júnior, que atuam como procuradores do atleta. Recentemente, Guilherme perdeu a posição de titular no time. Ele tinha contrato com o Galo até setembro de 2004, mas já havia revelado seu desejo de deixar o clube no final deste ano.