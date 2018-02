Guillermo Amor recebe alta e poderá passar o Natal em casa

O ex-jogador Guillermo Amor agradeceu "de todo coração" pelos serviços prestados pelo Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, onde recebeu alta médica na noite do último domingo, após ter ficado internado durante uma semana por causa de um traumatismo abdominal. Em um comunicado assinado por ele mesmo e por sua esposa, Marta, Amor agradeceu pelos serviços prestados pelos médicos e cirurgiões do hospital, que tiveram uma atuação "maravilhosa". "Fomos tratados da melhor forma possível o tempo todo", disse. O ex-jogador do Barcelona sofreu, na madrugada do dia 16 de dezembro, um grave acidente de trânsito na altura da cidade de Tarragona (Espanha). Amor estendeu seu agradecimento a todos, sejam do futebol ou de fora dele, e aos meios de comunicação "pelo profissionalismo e pelo tratamento respeitoso". "Passei quatro dias inconsciente, e graças a todos, posso voltar para casa justamente no Natal", conclui o jogador que se destacou com a camisa do Barcelona no começo dos anos 90.