Guimarães anuncia jogadores da Costa Rica para a Copa O técnico brasileiro naturalizado costarriquenho, Alexandre Guimarães, definiu neste domingo a lista de 23 jogadores da Costa Rica para a Copa do Mundo da Alemanha. Alexandre Guimarães deixou de fora da lista o lateral-esquerdo Roy Miller, do Bodo Glimt, time norueguês. Ele afirmou que o corte foi uma decisão difícil, baseada no fato de que a seleção precisa de defensores com bom desempenho no jogo aéreo. A delegação da Costa Rica viaja na terça-feira para a Alemanha. Seu primeiro destino será a cidade de Lahr, onde ficará de 17 a 23 de maio. Posteriormente, vai para em Walldorf, sua sede durante a Copa do Mundo. Os costarriquenhos contarão com nove jogadores que estiveram na Copa do Mundo de 2002, entre eles o atacante Paulo César Wanchope, destaque do grupo e maior artilheiro da seleção de seu país, com 43 gols. O calendário da Costa Rica antes do Mundial inclui mais quatro amistosos: no dia 20, contra um combinado de jogadores da primeira divisão da Alemanha; quatro dias depois, o adversário será a seleção da Catalunha, em Barcelona; dia 28, o adversário será a Ucrânia, em Kiev; e a República Tcheca no dia 30, em Jablonec. A Costa Rica está no grupo A, ao lado de Alemanha, Polônia e Equador. A seleção fará o jogo de abertura da Copa contra a seleção anfitriã, em 9 de junho. Confira a lista dos convocados: Goleiros José Francisco Porras (Saprissa) Wardy Alfaro (Alajuelense) Alvaro Mesén (Herediano) Defensores Jervis Drummond (Saprissa) Gabriel Badilla (Saprissa) Luis Marín (Alajuelense) Harold Wallace (Alajuelense) Michael Rodríguez (Alajuelense) Gilberto Martínez (Brescia-ITA) Douglas Sequeira (Real Salt Lake-EUA) Leonardo González (Herediano) Michael Umaña (Brujas) Meias Walter Centeno (Saprissa) Christian Bolaños (Saprissa) Randall Azofeifa (Saprissa) Carlos Hernández (Alajuelense) Mauricio Solís (Comunicações-GUA) Dany Fonseca (Brujas) Kurt Bernard (Puntarenas) Atacantes Rónald Gómez (Saprissa) Alvaro Saborío (Saprissa) Víctor Núñez (Alajuelense) Paulo Wanchope (sem clube)