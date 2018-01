Guimarães deixa seleção da Costa Rica O técnico brasileiro naturalizado costa-riquenho Alexandre Guimarães anunciou nesta quinta-feira a sua saída do comando da seleção da Costa Rica. O treinador rompeu as negociações de renovação do contrato por achar que as condições impostas pela Federação Costa-riquenha de Futebol interfeririam em suas ?atividades privadas?. Hermes Navarro, presidente da federação, rebateu as críticas e chamou Guimarães, que classificou a Costa Rica para a Copa do Mundo deste ano, de ?ingrato?.