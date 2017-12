Guimarães diz que Costa Rica perdeu por seus próprios erros O brasileiro naturalizado costarriquenho Alexandre Guimarães, técnico da Costa Rica, atribuiu a derrota de 2 a 1 para a Polônia - nesta terça-feira, em Hannover - a dois erros de atenção de seu sistema defensivo. "Tivemos mais a posse da bola e a equipe foi bem na hora de entrar na área do adversário. Mas ficamos atrás no placar por duas jogadas de desatenção da defesa", explicou. O treinador disse que os poloneses jogam pior contra seleções latinas (que tocam mais a bola), do que contra outras que atuam pressionando mais, como a Alemanha. "Porém, eles não ficaram nervosos, agüentaram em campo e tiveram suas chances no fim", falou Guimarães. "Agora tem que manter o mesmo trabalho que nos classificou para duas Copa seguidas. É evidente que esta geração (de jogadores) acabou e agora temos de buscar uma mais nova e mais forte e acho que os juvenis que levei a este mundial (Gabriel Badilla e Cristian Bolaños) foram muito bem", concluiu o técnico, já fazendo planos para o futuro após deixar a Alemanha com três derrotas.