Guimarães ganha e assume 2º lugar O Vitória de Guimarães venceu, nesta segunda-feira, o Vitória de Setubal por 2 a 1, fora de casa, com dois gols de Romeu Almeida, ambos no primeiro tempo. O gol do Setubal foi feito por Hugo Henrique. O jogo foi válido pela terceira rodada do Campeonato Português. Com a vitória, o Guimarães assumiu o segundo lugar na competição, com 9 pontos, o mesmo número do líder Benfica, que vence no saldo de gols (6 a 3). Os dois times têm três vitórias em três partidas. O Setubal está na 9ª colocação, com 4 pontos.