Guimarães prevê Costa Rica diferente O técnico brasileiro Alexandre Guimarães, que comandará a Costa Rica pela segunda Copa seguida, afirmou que a seleção costa-riquenha terá uma postura diferente nesta edição do Mundial - em 2002, foi eliminada na primeira fase. "Aquela foi uma seleção em que todos queríamos que cada jogada fosse gol. Hoje, isto é muito válido, mas devemos ter uma postura diferente", afirmou Alexandre Guimarães. No entanto, o treinador deixa claro que não irá adotar uma postura defensiva contra a Alemanha, Equador e Polônia, seus adversários no grupo A da Copa da Alemanha. O único amistoso confirmado para a preparação da Costa Rica antes da Copa será no dia 11 de fevereiro, contra a Coréia do Sul, partida que acontecerá nos Estados Unidos. A estréia costa-riquenha será justamente na abertura do Mundial, dia 9 de junho, contra a Alemanha.