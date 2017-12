Guimarães também lidera em Portugal O Guimarães goleou o Santa Clara por 5 a 0, neste domingo, e virou um dos líderes do Campeonato Português. Com a vitória, a equipe chegou aos mesmos 13 pontos de Benfica, Belenenses e Porto. A diferença é que o Porto ainda não jogou pela 6ª rodada: enfrenta o Beira Mar nesta segunda-feira e pode ficar isolado em primeiro lugar. Nos outros dois jogos disputados neste domingo pela 6ª rodada do Campeonato Português, Gil Vicente e Paços Ferreira empataram por 1 a 1 e o Marítimo derrotou a Academica por 2 a 1.