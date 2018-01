Guimarães vence e é 3º no Português O Vitória Guimarães venceu nesta segunda-feirao Marítimo Funchal por 2 a 0 e segue em terceiro lugar, a 10 pontos do líder Porto (39 pontos), que no domingo havia derrotado o Varzim por 2 a 0. O segundo colocado é o Benfica (33), que nesta 15ª rodada empatou com o Boavista por 0 a 0. O Sporting é o quarto (28 pontos).