Guiñazu e Edmilson treinam e devem reforçar Vasco na final

RIO - Adilson Batista recebeu duas boas notícias neste sábado, no último treino do Vasco para a finalíssima do Campeonato Carioca, contra o Flamengo, neste domingo, às 16h, no Maracanã. No treino realizado no campo do CFZ, o técnico pôde contar com o volantes Guiñazu e com o atacante Edmilson, que passaram a semana realizando tratamento médico.

Artilheiro do Carioca, Edmilson saiu mais cedo na primeira partida da final, domingo passado. Ele sentiu uma fisgada na coxa esquerda e, desde então, ficou apenas aos cuidados dos médicos do Vasco. Neste sábado, porém, ele foi para o treino com os demais companheiros pela primeira vez na semana, e deverá estar em campo desde o início no domingo.

Na última atividade antes da decisão, os jogadores do Vasco realizaram um treino recreativo em que até o técnico jogou. O presidente Roberto Dinamite, que completa 60 anos neste sábado, esteve no CFZ para demonstrar apoio ao time, que precisa vencer para conquistar o título.