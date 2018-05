Guiñazu pede tempo para pensar sobre ida ao São Paulo

O Internacional bate o pé e, em Porto Alegre, avisa que Guiñazu fica no Beira-Rio. O São Paulo continua o namoro com o volante argentino e espera que ele possa evoluir para um casamento até o final deste ano ainda. A data do acerto, porém, ainda não está marcada. A reunião que aconteceria nesta terça-feira foi adiada. O jogador pediu um tempo para pensar depois da enorme repercussão gerada por uma possível saída do clube colorado.

Alguns torcedores do Internacional até ligaram para ele cobrando explicações de sua saída. Guiñazu chegou da Argentina e, com a família, foi descansar no litoral do Rio Grande do Sul. O agente Fifa, Fabiano Ventura, contudo, continua conversando com o São Paulo para fechar o negócio o quanto antes.

A procuração assinada pelo jogador vale até 31 de janeiro. A expectativa é que Guiñazu possa se pronunciar sobre seu futuro nos próximos dias.

CARLINHOS PARAÍBA

O Coritiba pediu o meia Rafinha para liberar Carlinhos Paraíba antes de março, quando acaba o seu contrato com o time paranaense. O São Paulo não respondeu. A intenção era dar uma chance ao jogador no Campeonato Paulista, mas pode desistir para o reforço se apresentar com o grupo no próximo dia 7.