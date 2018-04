Guiné dá tratores e terra a jogadores Lansana Conte, presidente da Guiné, ofereceu dois tratores e terrenos para os jogadores da seleção pela goleada de 4 a 0 sobre Botsuana, pelas Eliminatórias da Copa de 2006. As autoridades não explicaram o motivo do presente, mas há quem tenha visto no gesto oficial um apoio simbólico à produção agrícola. O país tem sofrido com a queda excessiva de produção de grãos, especialmente arroz (base da dieta local), e o governo está estimulando o retorno ao campo para evitar saques freqüentes a depósitos e supermercados.