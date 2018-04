Guinness se corrige e Coritiba perde recorde para Ajax de Cruyff

O Guinness Book, o "livro dos recordes", se corrigiu e decidiu tirar do Coritiba o recorde de equipe com mais vitórias consecutivas na história do futebol. Uma pesquisa mais aprofundada mostrou que, na verdade, o posto pertence ao Ajax, que ganhou 26 partidas seguidas entre 3 de outubro de 1971 e 29 de março de 1972. Na época, Johan Cruyff era o craque do time.

De acordo com o Guinness, reconhecido mundialmente por outorgar recordes, também pertence o Ajax o posto de vice-campeão desta lista. Afinal, entre 1995 e 1996 foram 25 vitórias seguidas do time holandês.

Até agora, acreditava-se que o recordista era o Coritiba, que venceu 24 partidas seguidas na temporada 2011, quando era treinado por Marcelo Oliveira. No início do ano, o clube coritibano chegou a comemorar uma vitória do Valencia sobre o Real Madrid, que pôs fim a uma série de 22 triunfos do time madrilenho. À época, os paranaenses temiam perder o recorde para os espanhóis.