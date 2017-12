Gullit quer ser técnico da Holanda O ex-jogador Ruud Gullit garantiu, neste domingo, que está disposto a ser técnico da seleção da Holanda em substituição a Louis van Gaal. Gullit, ex técnico dos times ingleses Chelsea e Newcastle, admitiu que conversou com dirigentes do futebol holandês depois que Van Gaal não conseguiu classificar a Holanda para a Copa do Mundo da Coréia e Japão. ?Recusei ofertas de clubes estrangeiros porque não queria deixar minha família, mas não posso dizer não à seleção.?