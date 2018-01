Gullit vai treinar ex-time na Holanda O ex-jogador Ruud Gullit vai finalmente realizar um de seus sonhos e treinar o Feyenoord, com quem foi três vezes campeão holandês. O anúncio foi feito pelo clube nesta segunda-feira, após a dispensa do técnico Bert Marwijk. ?Sempre desejei treinar o Feyenoord, time que ocupa um lugar especial no meu coração?, disse. Depois de jogar no futebol local, Gullit foi destaque no Milan e no Chelsea. Sua atuação no futebol internacional o levou a ser nomeado por duas vezes o melhor jogador do ano pela Fifa. Após abandonar as chuteiras treinou o Chelsea e se converteu em 1997 no primeiro treinador estrangeiro a conquistar a Copa da Inglaterra. Em seguida, teve uma breve passagem pelo Newcastle e comandou as equipes juvenis da seleção holandesa.