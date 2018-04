Gum chega ao Fluminense e se diz pronto para desafios

O zagueiro Gum foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira no Fluminense e se disse pronto para os desafios que surgirão no time carioca. Com passagens por Marília e Ponte Preta, o defensor garantiu ter conhecimento da responsabilidade que terá no novo clube.

"Venho com muita vontade de ter sucesso aqui. Sei do meu potencial e chego para somar junto com os meus companheiros. Sei que a responsabilidade é grande, por ser um grande clube do futebol brasileiro, mas estou preparado", afirmou Gum, que tentará evitar o rebaixamento do Fluminense para a Série B do Campeonato Brasileiro.

O zagueiro disse que recebeu propostas de outros clubes, mas preferiu optar pela equipe das Laranjeiras. "Acompanhei os jogos do Fluminense no campeonato e vejo o time com um potencial muito grande. Tive outras propostas mas optei pelo Fluminense pela sua grandeza. Quero crescer aqui no clube", comentou.