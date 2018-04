Gum festeja atuação, mas pede vitória para embalar Flu O zagueiro Gum foi o destaque da defesa do Fluminense no empate sem gols com o Botafogo, no domingo, no Engenhão. O jogador gostou de sua participação no clássico, mas reconheceu que o resultado não agradou. Para ele, o time das Laranjeiras precisa de uma vitória para embalar no Campeonato Brasileiro.