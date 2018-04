Gum inicia Brasileirão em busca de mais uma marca expressiva no Fluminense

"É uma marca muito legal. Se for somar, milhares de jogadores já passaram pelo Fluminense, que é um clube com uma história bonita, centenária. Então poder chegar em condições de atingir uma marca dessa com mais 15 jogos é algo que não imaginava quando cheguei, mas hoje fico muito feliz mesmo de estar aqui, de ter a chance de atingir uma marca dessa e isso me faz ter, se é que isso possível, mais amor pelo clube, de querer honrar ainda mais essa camisa e ter a alegria de trabalhar todos os dias no Fluminense", disse.

Gum é, ao lado do atacante Magno Alves, recém-contratado pelo clube, o jogador do atual elenco que mais vezes entrou em campo pelo Fluminense. E a partir do confronto deste sábado com o Joinville, no Maracanã, o zagueiro disputará o seu sétimo Brasileirão pelo clube, assim como o atacante Fred. De contrato renovado até 2019, ele destacou a sua identificação com a equipe.

"As coisas foram acontecendo aos poucos, fui criando identificação com o clube e com a torcida também. Não esperava ficar tanto tempo por ser difícil um jogador ficar tanto tempo assim, mas posso dizer que estou extremamente feliz e já penso em continuar ajudando o clube a conquistar vitórias, títulos e que eu possa continuar mais tempo dando alegrias ao nosso torcedor. Essa história minha, do Fred e de outros jogadores que estão há bastante tempo no clube é muito bonita e que possa continuar", afirmou.