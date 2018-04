Gum minimiza tabela difícil e mira vitória do Fluminense no domingo

O Fluminense tem mais um compromisso complicado marcado para este fim de semana no Campeonato Brasileiro. Depois de Corinthians e Cruzeiro, o time carioca vai enfrentar outro gigante do futebol nacional, o São Paulo, domingo, no Maracanã. E, apesar da dificuldade neste início de competição, o zagueiro Gum minimizou.

"É uma competição dura. Esses três adversários vão brigar na parte de cima da tabela. Quando você começa bem contra essas equipes, vão dizer que a tabela é boa. Quando você começa mal, vão dizer que a tabela é ruim", declarou nesta sexta-feira, após o treino do time tricolor.

Na estreia, o Fluminense caiu diante do Corinthians, em São Paulo. No último domingo, se recuperou e derrotou o Cruzeiro, no Maracanã, mesmo atuando quase todo o jogo com um jogador a menos. Mas Gum não quer saber de acomodação e pediu um novo resultado positivo no fim de semana.

"No futebol, você não tem tempo para se acomodar. Em um domingo, você perde para o Corinthians jogando bem, o que é muito duro. Aí no outro, você ganha do Cruzeiro e tem um sentimento de alegria. Temos que estar sempre bem que as vitórias virão", apontou.

De acordo com o zagueiro, a meta tricolor é conseguir o máximo de pontos possível nestas primeiras rodadas para estar em uma posição confortável durante a pausa no Brasileirão para a Copa do Mundo. "Não dá para pensar muito no passado, para não perder o foco no presente. Estou totalmente focado até a pausa para a Copa do Mundo, o nosso objetivo é fazer uma boa campanha até lá."