Gum mostra evolução e treina no campo no Fluminense O zagueiro Gum acelerou o processo de recuperação de uma lesão na panturrilha direita. Na manhã deste sábado, o jogador iniciou a transição para o campo ao treinar no gramado das Laranjeiras e deve ficar logo à disposição do técnico Abel Braga, apesar do departamento médico do Fluminense não realizar uma previsão sobre o retorno aos gramados do jogador.