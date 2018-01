Gustavo assina com Palmeiras e será apresentado na sexta Depois de idas e vindas na negociação, a diretoria do Palmeiras anunciou nesta quinta-feira a contratação do zagueiro Gustavo, que se destacou no Paraná no Campeonato Brasileiro do ano passado - ao lado do técnico Caio Júnior, do zagueiro Edmílson e do volante Pierre, conseguiram classificar a equipe paranaense para a Copa Libertadores da América. A apresentação oficial do jogador, de 25 anos, será na tarde desta sexta, logo após o treinamento do time na Academia de Futebol. Gustavo assinou contrato até junho de 2008, com opção de renovação por mais três anos. O Palmeiras queria contratar o zagueiro já no início deste ano, mas uma proposta do Schalke 04, da Alemanha, emperrou a negociação. O jogador teria até acertado as bases de um compromisso na equipe alemã, mas desistiu para atuar num clube de São Paulo. Apesar de ter 25 anos, Gustavo já tem experiência no futebol do exterior. Entre os anos de 2001 e 2003, o zagueiro atuou no Levski Sófia, da Bulgária, e no Dínamo Moscou, da Rússia. No Brasil, já defendeu o Guarani, Goiás, Ponte Preta, CRB e, por último, Paraná.