Gustavo assina contrato com o Palmeiras nesta terça-feira Está confirmado: o zagueiro Gustavo é mesmo o primeiro reforço do Palmeiras para o Campeonato Brasileiro. O contrato será formalizado na tarde desta terça-feira. ?Está tudo bem encaminhado e acredito que não haverá problemas para a assinatura?, disse o diretor de futebol Savério Orlandi. O jogador, ex-Paraná, estava nos planos desde dezembro, mas um imbróglio judicial entre ele e o Schalke 04, da Alemanha, impedia o acerto com o Palmeiras - ele até chegou a treinar no clube. A questão foi resolvida com a ajuda da empresa Traffic, que registrará o zagueiro num clube ?laranja? e o emprestará ao Palmeiras até julho de 2008. Gustavo se apresenta na quarta-feira ao técnico Caio Júnior, quando o elenco volta de uma semana de folga e começa a preparação visando o Brasileirão. A estréia será dia 13 de maio, contra o Flamengo, no Rio. Nesta segunda, à noite, haveria uma solenidade de homologação dos novos diretores do clube, no Palestra Itália, o que impediu que o contrato fosse assinado nesta segunda.