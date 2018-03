Gustavo deve voltar ao São Caetano Na tentativa de encontrar a formação defensiva ideal do São Caetano, o técnico Estevam Soares revelou que pode promover a volta do zagueiro Gustavo na partida contra o Flamengo, domingo à tarde, no Estádio Anacleto Campanella, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. "Ele é forte, tem liderança e muita bagagem", afirmou Estevam, ao comentar sobre Gustavo, que pegou a vaga de Thiago durante os treinos da semana. Afastado do time desde o dia 2 de abril, quando sofreu uma lesão muscular na panturilha, Gustavo não vê a hora de voltar. "Esperei minha chance quietinho, mas agora estou pronto para jogar", avisou. O volante Paulo Miranda, recuperado de contusão, também pode voltar ao time titular. Enquanto isso, o lateral-direito colombiano Kilian, de 22 anos, se apresentou oficialmente e já começou a trabalhar no São Caetano.