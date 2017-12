Gustavo deve voltar ao time do São Caetano O técnico Tite vai aguardar até o treino coletivo de sexta-feira, mas é muito provável que o zagueiro Gustavo retorne à defesa do São Caetano na partida contra o Marília, domingo, pelo Campeonato Paulista. Gustavo já treina fisicamente depois de se recuperar de uma lesão no joelho e se diz ansioso por voltar ao time. O zagueiro, titular desde o ano passado, está fora do time há 10 dias, desde o empate de 1 a 1 com o Guarani, em Campinas. Caso ele tenha condições, Thiago deve voltar para a reserva.