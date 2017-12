Gustavo é a única novidade do São Caetano Há cinco jogos invicto e em ascensão no Campeonato Brasileiro, o São Caetano passou a semana num clima descontraído e tranqüilo. O técnico Tite aproveitou para também confirmar a escalação do time que enfrentará o Fortaleza, domingo, às 16 horas, no ABC, com apenas uma mudança: a volta do zagueiro Gustavo, que cumpriu suspensão, no lugar de Thiago. Tite, sem constrangimento, explicou a mudança. ?Acho que é uma mudança natural, porque o Gustavo é o atual titular." Esta é a grande diferença em relação ao ex-técnico Mário Sérgio, que insistia em constantes mudanças simplesmente alegando uma opção tática. Tite prefere manter uma base titular, mas também acha que todos os jogadores são importantes no grupo. ?Felizmente o elenco do São Caetano é muito forte e unido em prol do mesmo objetivo, que é levar o time ao ponto mais alto possível", completa. O time realizou coletivo na quinta-feira à tarde e vai treinar em dois períodos nesta sexta-feira. Mas já está definido e esperançoso em somar mais três pontos. Depois de vencer o líder Cruzeiro, por 2 a 0, enfrentar o Fortaleza passa a ser novo desafio. ?Esta é a nova realidade. Alguns times brigam pela ponta e outros para fugir do rebaixamento", comentou o volante Mineiro, novo titular após a saída de Mário Sérgio.