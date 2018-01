Gustavo e Kléber, as novidades do SP O lateral-esquerdo Gustavo Nery e o atacante Kléber, de 19 anos, devem ser titulares do São Paulo na estréia no Campeonato Paulista, domingo, contra o Paulista, em Jundiaí. Gustavo e Kléber atuarão no jogo-treino desta quarta-feira, às 10 horas, contra o Rio Branco, no Centro de Treinamentos do ex-jogador Oscar, em Monte Sião, próximo a Águas de Lindóia, onde a equipe faz a pré-temporada para o Estadual. O zagueiro Régis substitui Amelli, poupado com dores musculares. O lateral Fabiano, que ainda treina para readquirir a forma física e Dill, com uma lombalgia, dificilmente atuarão domingo em Jundiaí.