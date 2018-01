Gustavo estréia amanhã no Palmeiras O zagueiro Gustavo tem uma estréia de risco no Palmeiras, nesta quinta-feira, no jogo contra o Ituano. Apesar das duas vitórias consecutivas, o time ainda está sob suspeita com a torcida e vai jogar sob pressão em pleno Palestra Itália. Além disso, o próprio Gustavo está fora de ritmo: não joga desde a desclassificação do Atlético-PR no Campeonato Brasileiro, em 17 de novembro. Para complicar ainda mais a situação, na semana passada Gustavo perdeu quatro dias de treinamento para acertar detalhes de sua transferência, em Curitiba. Apesar do quadro pessimista, o zagueiro conta com a confiança de Jair Picerni. ?Ele conversou comigo, garantiu que eu iria jogar?, disse o treinador. O próprio Jair enalteceu as qualidades do novo zagueiro. ?Ele pode não estar entrosado com a equipe, mas é um jogador de qualidade e que tem experiência. Gustavo tem a minha confiança para estrear.? Gustavo vai entrar no lugar de Índio, que sofreu uma torção no tornozelo esquerdo no jogo contra o Guarani. Formará dupla com Dênis, com quem nunca jogou. Nos treinamentos, porém, Gustavo tem se saído bem. Além disso, promete não se impressionar com as cobranças da torcida palmeirense. A razão é simples: quem está chegando agora não tem culpa se o time não foi bem no Campeonato Brasileiro do ano passado e acabou rebaixado. ?A gente que está chegando não tem que pensar nisso.?