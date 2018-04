Gustavo Henrique celebra volta após 11 meses e se diz pronto para ajudar o Santos

O Santos decepcionou o torcedor na última segunda-feira ao receber o Fluminense no Pacaembu e não passar de um empate por 0 a 0. Mas para um jogador em especial, a partida teve motivos suficientes para ser lembrada por muito tempo. O zagueiro Gustavo Henrique foi uma das novidades da escalação de Levir Culpi e celebrou o retorno ao futebol depois de 11 meses.

"Achei que fui bem. Me senti super à vontade, contando com o apoio do nosso torcedor, que me passou muita confiança, assim como meus companheiros e os membros da comissão técnica me deram tranquilidade também. Para quem estava há 11 meses parado, acho que tive um bom desempenho. Fiquei feliz pelo meu retorno, muito orgulhoso por vestir novamente a camisa do Santos e espero poder ajudar ainda mais", declarou.

Gustavo Henrique estava afastado desde o fim de setembro de 2016. Diante do Sport, pelo Campeonato Brasileiro do ano passado, o jogador sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e precisou passar por cirurgia. Foram 11 meses de recuperação e muito esforço até o retorno, e o zagueiro não esqueceu de quem o ajudou neste período.

"O trabalho do Cepraf é muito importante. Os fisioterapeutas Tom Pierin, Diego Guietti, Avelino Buongermino, sempre com o suporte do Amancio e agora também com o Luz Alberto Rosan. Todos sempre me ajudando, colocando na minha cabeça que eu iria voltar da mesma forma. Agora, vamos dar sequência neste trabalho, até porque vou seguir realizando fortalecimento muscular durante toda a minha carreira", disse.

O defensor só lamentou que o retorno não tenha acontecido com uma vitória. "Gostaríamos de ter vencido (o Fluminense), mas estamos muito bem. São 13 jogos invictos e o mais importante é não perdermos. Estamos disputando o título da Libertadores e queremos chegar também no Brasileiro. Esperamos alcançar o maior número de pontos para conseguirmos os nossos objetivos."