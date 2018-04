Gustavo Henrique diz que Santos é melhor do que o Palmeiras

O clássico entre Santos e Palmeiras tem sido agitado nas últimas partidas e pelo jeito, no domingo mais uma vez os rivais travarão um grande duelo. Para apimentar ainda mais a semifinal do Campeonato Paulista, o zagueiro Gustavo Henrique deixou de lado a diplomacia e falou que vê sua equipe superior ao rival.

“Sabemos que nossa qualidade é maior do que a do Palmeiras. E por estarmos dentro de casa, sabemos que vamos procurar mais o jogo e implantar mais o nosso ritmo. Sabemos que vai ser um jogo bastante complicado, mas se tivermos mais bem preparados, temos tudo para chegarmos na decisão”, analisou o defensor do time alvinegro.

Sobre as provocações, inclusive do companheiro Lucas Lima contra o time do Palmeiras, o defensor acredita ser algo normal e não vê maldade em nenhum dos lados. “É uma brincadeira sadia. O Lucas com certeza não quis ofender ninguém do Palmeiras. Apenas deu uma cutucada, que é normal do futebol e faz o jogo ter uma graça. Caso contrário, o futebol fica chato”, comentou.

O volante Thiago Maia também saiu em defesa de Lucas Lima. “Ele tem a personalidade dele. É uma brincadeira sadia e futebol é alegria. Vem provocação de lá e como vai daqui para lá também. Eu tinha comentado com o Gabriel Jesus como é jogar na Vila contra nós”, comentou o jovem santista.