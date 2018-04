Gustavo Henrique festeja por ser suplente do Brasil no Rio-2016: 'Deu esperança'

O zagueiro Gustavo Henrique, do Santos, comemorou estar entre os quatro suplentes da seleção brasileira que disputará os Jogos Olímpicos do Rio. A Fifa revelou nesta segunda-feira os quatro nomes da lista de espera junto com a numeração do time nacional.

"Soube ao chegar no CT. Fico feliz pelo reconhecimento do trabalho. Se precisar, estarei preparado. Senão, torço por quem estiver lá", comentou o zagueiro ao site oficial do Santos. O jogador vive bom momento na carreira e teve atuação de destaque na vitória por 3 a 1 sobre a Ponte Preta, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro.

Caso algum defensor seja cortado durante a Olimpíada por lesão ou qualquer outro motivo, Gustavo é o único zagueiro convocado na lista de espera. Também foram chamados o goleiro Jean, do Bahia, e os atacantes Felipe Vizeu, do Flamengo, e o meia Valdivia, do Internacional.

Gustavo Henrique foi revelado pelo Santos em 2012 e hoje comemorou o melhor momento da carreira. "Venho me preparando faz muito tempo. É um sonho poder participar de uma Olimpíada. Fiquei um pouquinho chateado por não estar na lista, mas procurei manter a tranquilidade e hoje pude receber a notícia que me deu um pouco de esperança", disse.

Além do zagueiro entre os suplentes, o Santos tem três jogadores convocados para a disputa da Olimpíada. O lateral-direito Zeca, o volante Thiago Maia e o atacante Gabriel foram convocados na lista principal, que conta com 18 atletas.