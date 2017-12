Gustavo Henrique garante estar próximo de acerto para renovar com o Santos Após terminar 2015 em alta, como titular do Santos, o zagueiro Gustavo Henrique ainda não chegou a um acordo para renovar o seu contrato, que se encerra no final de 2016. O clube corre para acertar um novo vínculo, pois a partir do meio do ano ele estará livre para assinar com outra equipe, mas o jovem, de 22 anos, garante que logo um novo contrato deverá ser fechado.