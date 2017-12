Gustavo Nery ainda está muito abalado Existe um jogador do Corinthians que está profundamente abalado para o fundamental jogo de domingo, contra o Internacional, no Pacaembu. É Gustavo Nery. Ele voltou do Rio nesta sexta-feira, de carro, com a família. O lateral não tinha cabeça nem para pensar na partida. Estava revoltado com as insinuações sobre a desconfiança de que teria sido mentira o assassinato do seu primo Carlos Domingos na quarta-feira. ?Fiz questão de trazer até o atestado de óbito para mostrar aos que duvidaram de mim. Não seria capaz de inventar uma situação dessas. Cresci ao lado do meu primo. Ele era um irmão para mim. Não acredito no que as pessoas falam sobre jogador de futebol. Estou revoltado?, desabafou Gustavo Nery, que foi dispensado por Antônio Lopes do treinamento desta sexta-feira. Antônio Lopes planeja usar a concentração para conversar especialmente com Gustavo Nery. O técnico sabe que o lateral não pode atuar abalado nesta decisão de campeonato. Ele acredita que se faltar força emocional ao jogador, o Corinthians perderá poder pelo lado esquerdo do time e facilitará o trabalho do Inter. Além de abalado, Gustavo Nery está revoltado com os insistentes boatos de que discutiu com Fábio Costa por causa de dinheiro, depois da partida contra o São Caetano, na quarta-feira. ?É mais uma maldade. O Fábio Costa é tão meu amigo e o nosso relacionamento é tão bom que ele fez questão de me dar um beijo na testa e me acalmar assim que soube da morte do meu primo. Essas coisas que inventam no futebol me revoltam mesmo?, desabafou Gustavo Nery.